Фото: EPA/UPG

Из-за наводнений в штатах Карнатака, Керала и Махараштра на западе Индии погибли 95 человек, сотням тысяч пришлось покинуть свои дома.

Об этом пишет Reuters.

С июня по сентября в Индии длится сезон дождей, который обеспечивает около 70% ежегодных осадков. При этом сезонные муссонные дожди часто приводят к разрушениям и гибели людей.

По словам представителей индийских властей, около половины погибших на этой неделе пришлось на юго-запад штата Керала, расположенного в южной части полуострова Индостан. В течение двух последних дней здесь произошло около 80 оползней. В семи из 12 районов штаба было объявлено штормовое предупреждение и на субботу.

В прошлом году Керала пострадала от одного из самых сильных наводнений за последние сто лет. Тогда погибли более 200 человек, более 5 миллионов пострадали.

Главный аэропорт штата в городе Кочин пришлось закрыть еще в пятницу из-за заболачивания рулевой дорожки. Ожидается, что погода позволит возобновить полеты не раньше воскресенья.

Фото: EPA/UPG

В соседнем в Кералой штате Карнатака погибли 24 человека. Там зафиксировано сильнейшее наводнение за последние 45 лет. Вода затопила более тысячи деревень, несколько плотин достигли своей полной мощности, более 200 тысяч человек эвакуировали.

Сильные дожди затронули 16 из 30 районов штата.

В Махараштре, где расположена финансовая столица Индии Мумбаи, на этой неделе погибли 29 человек.