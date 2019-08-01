​Зеленский договорился с премьером Индии об обмене визитами

Президенты Украины уже семь лет не посещали Индию.

Президент Владимир Зеленский в четверг, 1 августа, провел телефонный разговор с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Зеленский поздравил Моди с победой на парламентских выборах и переизбранием на должность премьер-министра и обсудил с ним состояние двусторонних отношений.

"Собеседники согласились с необходимостью активизации политического диалога на высшем уровне, в частности договорились об обмене визитами в ближайшее время, обсудили пути укрепления экономических связей, расширение военно-технического сотрудничества", - говорится в сообщении.

Также стороны отметили интерес индийской молодежи к обучению в украинских высших учебных заведениях и рост внимания индийского кинематографа к Украине.

Напомним, что последний раз президент Украины ездил в Индию еще в 2012 году, тогда это был Виктор Янукович.