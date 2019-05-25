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Президент Индии назначил Нарендру Моди премьер-министром на второй срок

Правящая партия одержала убедительную победу на парламентских выборах.

Президент Индии назначил Нарендру Моди премьер-министром на второй срок
Фото: twitter.com/rashtrapatibhvn

Президент Индии Рам Натх Ковинд в субботу, 25 мая, назначил Нарендру Моди премьер-министром по итогам парламентских выборов, состоявшихся в течение шести недель в апреле-мае. Он возглавляет правительство Индии с мая 2014 года.

"В соответствии с правом, предоставленным ему Статьей 75 (1) Конституции Индии, президент Ковинд сегодня назначил Нарендру Моди на должность премьер-министра Индии", - говорится в твиттере президента Индии.

Фото: twitter.com/rashtrapatibhvn

Националистическая партия Моди "Бхаратия Джаната Парти" одержала на них победу и получит вместе с союзниками более 350 из 543 мест в нижней палате парламента.

Главным соперником Моди на выборах был внук Индиры Ганди и правнук Джавахарлала Неру, глава оппозиционного "Индийского национального конгресса" Рахул Ганди. ИНК вместе с союзниками получили всего 92 места в новом парламенте.

Как отмечает BBC, Ганди неоднократно обвинял Моди в том, что он разрушает индийскую демократию и провоцирует межрелигиозные конфликты в стране, руководствуясь интересами не всех индийцев, а большинства, исповедующего индуизм.

Моди известен тем, что продвигает индуистско-националистическую идеологию, подчеркивая значимость индуистской религии в школьных учебниках и усиливая вражду с мусульманскими меньшинствами.

Партия Моди пообещала принять закон, который предоставит гражданство иммигрантам-индуистам, сикхам и буддистам из соседних стран, но не мусульманам.

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