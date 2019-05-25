Скандал, разваливший коалицию в Австрии, устроил адвокат из Вены

В его заявлении говорится, что он руководствовался принципами демократии.

Скандал, приведший к распаду коалиции и досрочным выборам в Австрии, устроил адвокат из Вены.

Об этом пишет "Немецкая волна".

"Это был проект, мотивированный интересами гражданского общества и созданный на основании приемов расследовательской журналистики", - говорится в заявлении адвоката Ричарда Зойера, распространенном газетой Bild и другими СМИ вечером 24 мая. Зойер назвал себя представителем юриста - выходца из Ирана Рамина Мирфахрай, который якобы имеет отношение к скандальному видео.

По словам Зойера, Мирфахрай руководствовался демократическими принципами и не участвовал в противоправных действиях.

Несколько дней назад в эфире австрийского телеканала oe24.TV эксперт по безопасности Заша Вандль заявил, что к созданию видео причастны юрист Мирфахрай и владелец детективного агентства в Мюнхене, которых связывают дружеские отношения.

Один из фигурантов скандала, бывший глава парламентской фракции Австрийской партии свободы (АПС) Йохан Гуденус, который подал в отставку и вышел из АПС после публикации видео, тоже рассказывал, что с предполагаемой племянницей российского олигарха его познакомил некий юрист из Вены.

Напомним, на прошлой неделе немецкие издания Der Spiegel и Süddeutsche Zeitung сообщили со ссылкой на оказавшиеся в их распоряжении видеозаписи, что председатель АПС Хайнц-Кристиан Штрахе и глава парламентской фракции АПС Йоханн Гуденус в 2017 году планировали передать ряд государственных строительных заказов фирмам некой российской бизнесвумен в обмен на финансовую помощь партии АПС перед парламентскими выборами.

Согласно этой информации, переговоры австрийских политиков с женщиной, назвавшейся богатой россиянкой и племянницей одного из российских олигархов Игоря Макарова, проходили в июле 2017 года на острове Ибица. Кроме Штрахе и Гуденуса в беседе приняли участие супруга последнего, а также еще один мужчина, говорящий по-немецки.

После появления видеозаписи канцлер Австрии Себастьян Курц объявил о роспуске правительственной коалиции. В связи с этим в сентябре в Австрии пройдут досрочные выборы.