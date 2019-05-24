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ПАСЕ продвигает решение в пользу России

Российской делегации могут вернуть право голоса.

ПАСЕ продвигает решение в пользу России
Фото: kapital.com

Парламентская ассамблея Совета Европы продвигает вопрос, который может осложнить наложения санкций на российскую делегацию в Ассамблее.

Такое решение есть в проекте повестки дня заседания ПАСЕ 24-28 июня, сообщает Укринформ.

"Согласно проекту повестки дня сессии ПАСЕ в июне (24-28 июня) Бюро ассамблеи на заседании сегодня в Париже включило доклад Петри Где Саттер (делегат от Бельгии) по" укреплению процесса принятия решений Парламентской ассамблеи "относительно полномочий и права голоса", - сообщили в Совете Европы.

Поэтому бюро ПАСЕ просит комитет по вопросам регламента принять это решение на заседании 3 июня.

Напомним, на апрельской сессии в 2014 году ПАСЕ лишила российскую делегацию права голоса и исключила ее представителей из всех руководящих органов за аннексию Крыма. С тех пор РФ фактически бойкотирует заседания Ассамблеи и требует восстановления ее прав в полном объеме. В июне 2017 года Россия отказалась платить членские взносы в Совет Европы до восстановления полномочий ее делегации в ПАСЕ. С января 2018 года продолжается кампания за возвращение делегации РФ в состав ПАСЕ.

В мае 2019 года министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что Украина может выйти из минских соглашений, если Совет Европы снимет санкции с РФ.

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