Чемпионат мира по хоккею в 2023 году пройдет в России

Соревнования в 2024 году пройдут в чешских городах Праге и Остраве, в 2025 – в Швеции и Дании.

Соревнования Чемпионата мира по хоккею в 2023 году пройдут в Санкт-Петербурге. Такое решению 24 мая приняла Международная федерация хоккея, информирует Радио Свобода.

Это будет первый случай проведения мирового соревнования по хоккею в России с 2016 года.

Также, согласно решению МФХ, соревнования в 2024 году пройдут в чешских городах Праге и Остраве, в 2025 – в Швеции и Дании, хотя конкретные города еще не определены.

Российские чиновники пообещали построить арену на 23 тысячи мест в центре Санкт-Петербурга в рамках подготовки к чемпионату. Также матчи пройдут в Ледовом дворце, построенном по случаю мировых соревнований 2000 года.

Чемпионат мира по хоккею в этом году проходит в Словакии. В 2020 году он состоится в швейцарских Цюрихе и Лозанне, годом ранее он прошел в Минске и Риге.

Летом 2018 года России принимала у себя Чемпионат мира по футболу, несмотря на введенные санкции против нее и обвинения в нарушении прав человека.