Накануне организаторы массового восхождения на Эверест сообщили о гибели двух альпинистов, сообщает championat.com, ссылаясь на L'Équipe.
У вершины горы образовалась настоящая пробка из людей, которая стала причиной смерти двух человек, отмечает издание. Американский альпинист погиб, пытаясь сделать фото. А спортсменка из Индии, покорила вершину, но умерла во время спуска. Обоим было по 55 лет.
Трафик из людей стал большой проблемой для организаторов. Чтобы отметиться на вершине спортсмены стоят в очереди по несколько часов.
Like Manhattan, but on Everesthttps://t.co/H3nBguRds4 pic.twitter.com/G6Broo84xF— Anup Kaphle (@AnupKaphle) 23 мая 2019 г.
Как Манхэттен, только Эверест", - написал журналист Ануп Кафле.
Начиная с конца апреля на Эвересте погибло уже четыре альпиниста. Это время предполагает условия менее экстремальные для покорителей вершины. По словам организаторов, в массовом восхождении в настоящий момент принимают участие свыше 200 человек.