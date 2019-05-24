Трое депутатов Бундестага от пророссийской партии въезжали в Крым по диппаспортам

Трое депутата Бундестага Германии от правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" воспользовались дипломатическими паспортами, чтобы посетить экономический форум в аннексированном Россией Крыму в апреле. Об этом сообщает немецкая газета Bild.

Издание отмечает, что таким образом парламентарии могли нарушить предписание для чиновников, запрещающее пользоваться диппаспортами в частных поездках.

Один из депутатов, посетивших Крым, Удо Хеммельгарн, подтвердил газете, что въехал без российской визы, использовав свой дипломатический паспорт. Также поступили и двое других депутатов.

В середине апреля они прибыли в аннексированный Крым для участие в "Ялтинском экономическом форуме", и планировали остаться по окончании форума в Крыму на два дня. Немецкий МИД направил парламентариям текст переданной Украиной ноты протеста вместе с сопроводительным письмом, в котором настоятельно предостерег от поездок на аннексированный Россией полуостров из соображений безопасности.

Напомним, в феврале прокуратура Автономной Республики Крым возбудила уголовное производство по факту визита немецких депутатов в аннексированный Крым. В свою очередь, критике визит немецких депутатов в аннексированный Российской Федерацией Крым подвергло и правительство Германии.

"Альтернатива для Германии" придерживается пророссийской политики. В прошлом году она впервые прошла в немецкий парламент, получив 12,6% голосов избирателей. По сравнению с предыдущими выборами, которые прошли в Германии в 2013 году, число людей, проголосовавших за АдГ, выросло на 7,9%.