В Украине стартовала избирательная кампания внеочередных парламентских выборов

Избирательная кампания внеочередных выборов депутатов Верховной Рады, которые состоятся 21 июля 2019 года, стартовала.

Избирательный процесс начался со следующего дня после опубликования соответствующего указа Президента.

Календарный план выборов пока не утвержден, однако глава Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук заявила, что ЦИК не успевает провести все необходимые тендерные процедуры. Она отметила, что до выборов осталось 58 дней, и это крайне малый срок для проведения тендерных процедур.

Слипачук подчеркнула, что если не поменять действующее тендерное законодательство, то ЦИК, в частности, не успеет закупить и напечатать избирательные бюллетени.

Она также выступила против того, чтобы менять избирательное законодательство непосредственно перед выборами.

Напомним, 20 мая Владимир Зеленский принес присягу президента Украины и официально приступил к исполнению обязанностей. Во время своей речи он заявил о роспуске Верховной Рады и предложил чиновникам писать заявления об отставке, если они не готовы работать на "благо поколений".

21 мая Зеленский распустил Раду и назначил выборы на 21 июля. После этого Рада собралась на внеочередное заседание, однако не смогла включить в повестку дня законопроекты об отмене мажоритарных округов и снижении избирательного барьера с 5 до 3%.

Указ Зеленского о роспуске Рады и назначении внеочередных выборов вступил в силу 23 мая.

По данным соцопроса, проведенного агентством "Рейтинг", в Раду проходят 4 политические силы.