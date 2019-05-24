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Трамп одобрил публикацию полной версии доклада по "российскому делу"

Президент США подписал указ, разрешающий обнародовать любую информацию из доклада.

Трамп одобрил публикацию полной версии доклада по "российскому делу"
Президент США Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп подписал указ, который позволяет генеральному прокурору страны Уильяму Барру обнародовать любую информацию из доклада спецпрокурора Роберта Мюллера о возможном вмешательстве РФ в президентских выборах 2016. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

"Сегодня по просьбе и рекомендации генерального прокурора Соединенных Штатов президент Дональд Трамп поручил разведывательному сообществу быстро и в полной мере сотрудничать с генеральным прокурором в расследовании деятельности по слежке во время президентских выборов 2016 года. Генпрокурору также были делегированы все полномочия по рассекречиванию информации, касающейся этого расследования в соответствии с давно установленным стандартам обработки секретной информации ", - говорится в сообщении.

В заявлении сказано, что эти действия помогут американцам убедиться, что они они знают правду о событиях, действиях и участниках во время последних президентских выборов, и восстановят доверие к государственным учреждениям.

Соответствующее заявление Трамп также обнародовал в своем Twitter.

Напомним, 18 апреля Министерство юстиции США опубликовало отредактированную версию 400-страничного доклада спецпрокурора Роберта Мюллера о российском вмешательстве в выборы президента 2016 года.

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