Грузинский лари побил исторический антирекорд

Официальный курс грузинского лари по отношению к доллару США продолжает падать. С начала этого года он обесценился на 4%, в том числе с начала мая - на 2,8%, за последние сутки упал еще на 0,2%, и на 24 мая установлен Национальным банком страны на очередном историческом минимуме - 2,7799 лари/$1.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

До настоящего времени самый низкий курс национальной валюты к американскому доллару был зафиксирован 23 декабря 2016 года на уровне 2,7710 лари, а в последующие два года он не падал ниже 2,7674 лари и 2,7656 лари соответственно.

Курс доллара по отношению к лари уже превышает рубеж, заложенный в госбюджет Грузии на 2019 год на уровне 2,66 лари/$1.

При этом в коммерческих банках и пунктах обмена валюты курс купли-продажи доллара в четверг достигает 2,79-2,81 лари/$1, что прямо отражается на росте потребительских цен.

Между тем власти не видят оснований для паники. Как заявил журналистам министр финансов Грузии Иванэ Мачавариани, имеет место лишь временное падение лари, что нормальное явление для действующего в стране плавающего обменного курса. По его словам, периоды краткосрочных колебаний существовали и всегда будут существовать, особенно в развивающихся странах с малой экономикой.

"Лекарством от этого является именно дедолларизация, правильная макроэкономическая и фискальная политика, которую мы проводим, и так будем продолжать", - заявил глава Минфина.

Его мнение разделяет и глава Минэкономразвития Грузии Натия Турнава. "Мы внимательно следим за макроэкономическими параметрами, и ни один фундаментальный показатель не мог стать причиной обесценивания лари. Экономика растет, экспорт увеличился и, соответственно, мы имеем дело с краткосрочным падением, которое само стабилизируется", - сказала журналистам Турнава.

Грузинская национальная валюта была введена в обращение 2 октября 1995 года с курсом 1,3 лари/$1.