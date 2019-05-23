Главой Службы внешней разведки может стать Владислав Бухарев
Главой Службы внешней разведки может стать Владислав Бухарев
Кабмин утвердил новую редакцию украинского правописания (исправлено)
Кабмин утвердил новую редакцию украинского правописания (исправлено)
«Укрощение строптивой» Рады или Как депутаты объявили войну Зеленскому
«Укрощение строптивой» Рады или Как депутаты объявили войну Зеленскому
Рада отказалась поддержать законопроекты Зеленского
Рада отказалась поддержать законопроекты Зеленского
Глава АП предложил референдум о заключении мирных договоренностей с Россией
Глава АП предложил референдум о заключении мирных договоренностей с Россией
Руслан Стефанчук: «Усе вирішує Зеленський»
Руслан Стефанчук: «Усе вирішує Зеленський»
Зеленский прокомментировал провал своих законопроектов в Раде
Зеленский прокомментировал провал своих законопроектов в Раде
Кремль и хаос
Кремль и хаос
Миссия МВФ досрочно покинула Украину и не будет пересматривать программу, - СМИ
Миссия МВФ досрочно покинула Украину и не будет пересматривать программу, - СМИ
ГлавнаяМир

В Евросоюзе начались парламентские выборы

Сегодня голосуют в Великобритании и Нидерландах.

Фото: europarl.europa.eu

В странах Евросоюза сегодня, 23 мая, начались выборы в Европейский парламент. Сегодня голосование пройдет в Великобритании и Нидерландах, сообщает пресс-служба Европарламента.

В пятницу, 24 мая, голосование проведут для жителей Ирландии и Чехии, а 25 мая - Латвии, Мальты и Словакии. В остальных странах Евросоюза выборы пройдут в воскресенье.

В общей сложности в европейских выборах 2019 года примут граждане 28 стран, в том числе Великобритания, еще не согласовавшая процесс своего выхода из ЕС. В странах Евросоюза насчитывается 426 млн избирателей, имеющих право голоса.

Ранее Еврокомиссар по вопросам юстиции Вера Юрова предупредила об угрозе манипуляции результатами выборов в Европейский парламент со стороны ряда стран, включая Россию.

Напомним, глава Евросовета Дональд Туск анонсировал созыв экстренного саммита ЕС сразу после выборов в Европарламент.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также