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Столтенберг анонсировал очередной саммит НАТО

Участники НАТО отпразднуют 70-летний юбилей альянса в Лондоне.

Ближайший саммит НАТО пройдет в Лондоне 3−4 декабря.

Об этом сообщил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг.

"Рад сообщить, что саммит НАТО пройдет 3−4 декабря в Лондоне", - написал он в Twitter.

В заявлении на сайте НАТО Столтенберг отметил, что на саммите союзники "вместе затронут текущие и появляющиеся вызовы безопасности", а также обсудят то, как НАТО работает над тем, чтобы оставаться "оплотом стабильности в последующие годы".

Столтенберг сообщил, что на прошлой неделе он обсудил предстоящий саммит с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй. На саммите участники НАТО отпразднуют 70-летний юбилей альянса. Именно в Лондоне располагалась первая штаб-квартира НАТО.

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