Столтенберг анонсировал очередной саммит НАТО

Ближайший саммит НАТО пройдет в Лондоне 3−4 декабря.

Об этом сообщил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг.

"Рад сообщить, что саммит НАТО пройдет 3−4 декабря в Лондоне", - написал он в Twitter.

Pleased to announce that the #NATO summit will take place on 3-4 December in London. Looking forward to gathering 29 heads of state & government to continue to modernise & strengthen our Alliance: https://t.co/ZFYJPSMaUk pic.twitter.com/bWPNUlPHuJ — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) 22 мая 2019 г.

В заявлении на сайте НАТО Столтенберг отметил, что на саммите союзники "вместе затронут текущие и появляющиеся вызовы безопасности", а также обсудят то, как НАТО работает над тем, чтобы оставаться "оплотом стабильности в последующие годы".

Столтенберг сообщил, что на прошлой неделе он обсудил предстоящий саммит с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй. На саммите участники НАТО отпразднуют 70-летний юбилей альянса. Именно в Лондоне располагалась первая штаб-квартира НАТО.