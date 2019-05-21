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Россиянам нельзя поволить сохранить анклав, который развалит Украину, - Климкин

Путин запланировал переустройство всего пространства вокруг России.

Россиянам нельзя поволить сохранить анклав, который развалит Украину, - Климкин
Фото: Макс Левин

Россия хочет использовать оккупированные ОРДЛО для дестабилизации ситуации и влияния на всю Украину.

Об этом в интервью LB.ua рассказал министр иностранных дел Павел Климкин.

«Главное - не позволить россиянам сохранить анклав, который в итоге развалит Украину. Это единственное, что должно нас беспокоить», - считает Климкин.

Он рассказал, что на последней встрече «Нормандского формата» на министерском уровне глава МИД РФ Сергей Лавров очень просто сказал, почему Москва против международной администрации: «тогда вы выберете тех людей, которых вы хотите. А это нас при любых условиях не устраивает. Мы должны сохранять контроль над этой территорией». «То есть все абсолютно прозрачно: Кремль хочет сохранить контроль над этим регионом и затем использовать его как «троянского коня» в дестабилизации Украины», - подчеркнул Климкин.

По его словам, если даже если Москва в какой-то момент будет вынуждена согласиться на украинский план урегулирования конфликта, то Кремль «переключится на «раздалбывание» Украины другими методами».

«Я думаю, Путин запланировал переустройство всего пространства вокруг России. И это касается не только Украины: это касается Молдовы, Беларуси, Кавказа и даже Казахстана. Он хочет постепенно построить новую логику, которая была отражением империи Советского Союза на новый манер. И он считает, что это залог некоего глобального влияния и, если хотите, его миссия: он же говорит об «одном народе», - сказал Климкин.

Отвечая на вопрос об актуальности международной миротворческой миссии, Климкин заявил, что «обсуждение концепции продолжается с европейцами и с американцами. Но воплощением в жизнь - нет». По его мнению, главное в этой миссии не много танков с символом ООН, а главное - действующая международная администрация. «Однако даже если мы заведем на Донбасс лучшую международную администрацию, все равно экономика Донбасса уже никогда в таком виде не заработает. Никогда. И поэтому нам нужна четкая логика, что мы будем делать там экономически. А также с людьми - ведь люди там разные: одни хотят вернуться в прошлое, другие нас ненавидят, другие - любят. То есть там все очень сложно», - сказал Климкин.

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