Инаугурация и выборы по-новому: Рада готовится к торгам с Зеленским
Инаугурация и выборы по-новому: Рада готовится к торгам с Зеленским
"Манчестер Сити" повторил рекорд чемпионата Англии 129-летней давности
"Манчестер Сити" повторил рекорд чемпионата Англии 129-летней давности
Филарет приглашает архиереев на праздник от имени несуществующей УПЦ КП
Филарет приглашает архиереев на праздник от имени несуществующей УПЦ КП
“Путина сюда надо”: как в Киеве прошел аналог российского “Бессмертного полка”
“Путина сюда надо”: как в Киеве прошел аналог российского “Бессмертного полка”
Известный российский журналист Сергей Доренко умер после падения с мотоцикла
Известный российский журналист Сергей Доренко умер после падения с мотоцикла
В Киеве состоялась акция "Бессмертный полк" (обновлено)
В Киеве состоялась акция "Бессмертный полк" (обновлено)
Коломойский выступил за назначение Коболева премьер-министром (обновлено)
Коломойский выступил за назначение Коболева премьер-министром (обновлено)
Блаженніший Епіфаній: «Повернення до КП - це повернення назад, в ізоляцію, й втрата Томосу»
Блаженніший Епіфаній: «Повернення до КП - це повернення назад, в ізоляцію, й втрата Томосу»
Порошенко присвоил 24 генеральских звания, в том числе начальнику, ответственному за безопасность арсеналов
Порошенко присвоил 24 генеральских звания, в том числе начальнику, ответственному за безопасность арсеналов
ГлавнаяПолитика

Генсек НАТО проведет закрытую встречу с Порошенко в понедельник

По окончании встречи, общение с прессой не предусмотрено.

Генсек НАТО проведет закрытую встречу с Порошенко в понедельник
Фото: EPA/UPG

13 мая генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг проведет закрытую встречу с Петром Порошенко в штаб-квартире ООН. Об этом сообщила пресс-служба штаб-квартиры НАТО.

Отмечается, что по окончанию встречи, общение с прессой не предусмотрено.

В должности президента Украины это будет последняя встреча Порошенко с генсеком НАТО.

В понедельник и вторник Петр Порошенко будет находиться в Брюсселе, где примет участие в ряде мероприятий, приуроченных 10-летию Восточного партнерства.

Напомним, в конце апреля 2019 года генсек НАТО провел первый телефонный разговор с Владимиром Зеленским, выигравшим выборы президента Украины. Он поздравил его с победой и пригласил в ближайшее время посетить штаб-квартиру НАТО.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также