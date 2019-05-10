Генсек НАТО проведет закрытую встречу с Порошенко в понедельник

По окончании встречи, общение с прессой не предусмотрено.

13 мая генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг проведет закрытую встречу с Петром Порошенко в штаб-квартире ООН. Об этом сообщила пресс-служба штаб-квартиры НАТО.

Отмечается, что по окончанию встречи, общение с прессой не предусмотрено.

В должности президента Украины это будет последняя встреча Порошенко с генсеком НАТО.

В понедельник и вторник Петр Порошенко будет находиться в Брюсселе, где примет участие в ряде мероприятий, приуроченных 10-летию Восточного партнерства.

Напомним, в конце апреля 2019 года генсек НАТО провел первый телефонный разговор с Владимиром Зеленским, выигравшим выборы президента Украины. Он поздравил его с победой и пригласил в ближайшее время посетить штаб-квартиру НАТО.