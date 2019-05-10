В бундестаге предлагают заменить главарей "ДНР" и "ЛНР" международной администрацией

В Германии на экспертных слушаниях в бундестаге обсудили дополнения к Минским соглашениям по Донбассу. Одно из предложений - временная замена так называемых правительств "ДНР" и "ЛНР" международной администрацией.

Об этом пишет Deutsche Welle.

Замглавы фракции либеральной Свободной демократической партии Германии (СвДП) Александер Ламбсдорф заявил, что Украина является "краеугольным камнем, гарантирующим стабильность европейской системы безопасности". Именно поэтому так важно, считает он, найти решение российско-украинского конфликта, угрожающего всей этой системе.

Член внешнеполитического комитета бундестага Рената Альт предложила дополнительные меры, которые, по ее мнению, могли бы сдвинуть с мертвой точки процесс урегулирования положения на востоке Украины. накануне, 8 мая, она организовала экспертные слушания на эту тему.

"Минские соглашения фактически мертвы, - констатировала Альт. - Для меня было важно дать новый импульс с тем, чтобы процесс снова пришел в движение".

Проблема, с ее точки зрения, не только в неготовности Москвы и Киева пойти навстречу друг другу, но и в структурных изъянах самих Минских договоренностей. В качестве примеров Альт назвала отсутствие в их тексте сроков реализации тех или иных мер, а также конкретизации последствий в случае их непринятия. Не указано также, какие из договоренностей являются приоритетными.

"В нынешнем состоянии все одинаково важно, - указала она, - и отвод вооружений, и выборы, и обмен военнопленными. Именно это и завело ситуацию в тупик - ни Москва, ни Киев не готовы сделать первый шаг", - отметила она.

Альт рассказала, что для начала фракция СвДП предлагает дополнить Минский протокол сроками, расстановкой приоритетов и последствиями за бездеятельность. Столь же важным считается установление контроля ООН над российско-украинской границей, вывод из Донбасса всех гражданских и парамилитарных вооруженных групп.

"Миссия "голубых касок" должна обеспечить соблюдение режима прекращения огня", - подчеркнула Альт.

Следующий шаг - замена "правительств" самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" переходной гражданской международной администрацией. В ее задачу входили бы подготовка и проведение свободных выборов на этих территориях. Выполнение полицейских функций и задач по охране границы могла бы частично взять на себя миссия Евросоюза.

Напомним, 12 февраля 2015 года участники Трехсторонней контактной группы по итогам переговоров в Минске подписали "Комплекс мер по выполнению Минских соглашений". Эти договоренности, в частности, предусматривали незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, а также отвод тяжелого вооружения обеими сторонами на равные расстояния. Предусматривалось также восстановление Украины полного контроля над госграницей; вывод из Донбасса российских наемников и незаконных вооруженных формирований и техники.

В конце января 2019 года спецпредставитель ОБСЕ в Украине Мартин Сайдик сообщил о новом плане мирного урегулирования конфликта на Донбассе, который мог бы заменить Минские соглашения. Однако, его заявление раскритиковали в Украине. В частности, по мнению главы МИДа Павла Климкина, мирный план не содержит принципиальных отличий от Минских договоренностей и требует дальнейшей доработки.