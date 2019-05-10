Коломойский рассказал, с кем "Слуга народа" согласится на коалицию в парламенте

После выборов в Верховную раду партия избранного президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" ни при каких обстоятельствах не пойдет на коалицию с бывшими регионалами. Об этом заявил бизнесмен Игорь Коломойский в интервью "РБК-Украина".

Коломойский отметил, что, по его мнению, в следующем парламенте коалиция "Слуги народа" с бывшими регионалами невозможна.

"С Тимошенко возможна, с Ляшко, Гриценко. С нормальными людьми, а не с предателями, которые в Москву за консультациями ездят. Тут без компромиссов. Если не получится, тогда пойдем на еще одни выборы. Все будет жестко", - подчеркнул он.

Говоря о возможном составе парламента после выборов, Коломойский отметил, что у "Слуги народа" сейчас нет 225 кандидатов для формирования большинства в парламенте, в случае победы партии на выборах.

"Сколько у нас есть потенциальных кадров, которые могут быть депутатами? Что лучше - 250 идиотов или 125 проверенных людей? Не может Слуга народа записать в список просто человека с улицы, правильно? Нужно смотреть декларацию и прочее. Где взять 225 человек? Цели и задачи не индивидуальностей набирать, нужны штыки, а самому вести их и им прописывать уже идеологию, за что мы голосуем и что мы делаем", - сказал Коломойский.

Ранее глава ЦИК Татьяна Слипачук заявила, что Центральная избирательная комиссия готова к досрочным парламентским выборам, если будет принято соответствующее решение.