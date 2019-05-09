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Глава СБУ Василий Грицак стал Героем Украины

Указ о присвоении звания опубликован на сайте президента Порошенко.

Глава СБУ Василий Грицак стал Героем Украины
Василий Грицак
Фото: LB.ua

Президент Украины Петр Порошенко присвоил главе Службы безопасности Украины Василию Грицаку звание Герой Украины. Соответствующий приказ опубликован на сайте главы государства.

"Присвоить звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" Василию Грицаку - Председателю Службы безопасности Украины" - сказано в документе. Звание присвоено "за самоотверженное служение украинскому народу, выдающийся личный вклад в защиту государственного суверенитета и территориальной целостности Украины".

Также сегодня Порошенко подписал еще два указа о присвоении звания "Герой Украины" посмертно - полковнику Андрею Соколенко и общественному деятелю, волонтеру Дмитрию Гончаренко.

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