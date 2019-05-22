Меркель и Макрон поговорили с Путиным об Украине при новом президенте

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон во вторник, 21 мая, провели совместный телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным.

Политики обсудили, как можно способствовать выполнение минских договоренностей после избрания нового президента Украины, передает DW.

Меркель и Макрон снова раскритиковали недавние указы Путина об упрощении предоставления российского гражданства украинцам, говорится в сообщении на сайте немецкого канцлера.

Кроме того, Меркель и Макрон подчеркнули, что Россия сохраняет место в Совете Европы, но подчеркнули необходимость найти быстрое решение "еще открытых вопросов", чтобы она могла оставаться полноценным членом.

Другие темы, которые обсудили лидеры трех государств - ситуация в Сирии и вокруг Ирана.

Между тем в Кремле заявили, что во время телефонного разговора обсуждалась ситуация вокруг "внутриукраинского кризиса" и с учетом изменения украинской власти. Как отмечается в сообщении на сайте российского президента, стороны согласились относительно "безальтернативности" минских договоренностей как основы мирного урегулирования на Донбассе.

Кроме того, Путин напомнил о "приоритетности" вступления в Украине в силу закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей, проведения амнистии, размежевания сил и налаживания прямого диалога Киева с Донецком и Луганском.

В сообщении на сайте Кремля также указывается, что Путин "обратил внимание" собеседников на принятый Верховной Радой "дискриминационный" закон об украинском языке как государственном и выразил непонимание относительно отказа отдельных государств рассмотреть соответствующий вопрос на заседании Совета Безопасности ООН.

Напомним, ранее Путин заявлял, что отношения с Украиной будут зависеть от политики, которую будет проводить Зеленский.