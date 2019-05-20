Совбез ООН отказался рассматривать украинский закон о языке по требованию России

Представители нескольких стран заявили о намерении России оказать давление на Киев.

Совет безопасности ООН отказался рассматривать закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного.

Об этом сообщает Радио Свобода.

В начале заседания представители нескольких стран высказались против рассмотрения этого вопроса, в частности, в день инаугурации нового президента Украины, заявляя о намерении России оказать таким образом давление на Киев. В частности, против высказались представители Франции, Германии, США, Бельгии, Польши.

Во время голосования по утверждению повестки дня «за» проголосовали пять представителей, «против» - шесть, четверо - воздержались.

Напомним, это заседание инициировала Россия. 18 мая российская делегация призвала председателя Совета Безопасности ООН и просит созвать заседание из-за принятия Верховной Радой закона о языке. Спикер Постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко считает, что такими действиями Россия хочет маргинализировать Совбез ООН.

15 мая президент Петр Порошенко подписал закон об украинском языке. Ранее за него проголосовала Рада, а так же подписал Парубий.

Закон предусматривает украинизацию всех общественных сфер жизни. Украинский язык - государственный, это язык деятельности госорганов, делопроизводства и документооборота, судопроизводства, Вооруженных сил, правоохранительных органов, сферы работы и образования.