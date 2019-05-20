Присяга президента: «было весело». Но не всем
Присяга президента: «было весело». Но не всем
Россия отказалась от газовых переговоров "сразу после инаугурации"
Россия отказалась от газовых переговоров "сразу после инаугурации"
У Зеленского во время инаугурации упало президентское удостоверение
У Зеленского во время инаугурации упало президентское удостоверение
В Киеве проходит инаугурация Владимира Зеленского
В Киеве проходит инаугурация Владимира Зеленского
Кернес и Труханов договорились о создании совместной партии (обновлено)
Кернес и Труханов договорились о создании совместной партии (обновлено)
Официальный сайт президента Украины начали обновлять под Зеленского, убрав все новости Порошенко (обновлено)
Официальный сайт президента Украины начали обновлять под Зеленского, убрав все новости Порошенко (обновлено)
Зеленский заявил, что распускает Верховную Раду
Зеленский заявил, что распускает Верховную Раду
​ЦИК: суд не сможет остановить досрочные выборы в Раду
​ЦИК: суд не сможет остановить досрочные выборы в Раду
Неизвестные заблокировали работу ВККС и окружили здание (обновлено)
Неизвестные заблокировали работу ВККС и окружили здание (обновлено)
ГлавнаяПолитика

Совбез ООН отказался рассматривать украинский закон о языке по требованию России

Представители нескольких стран заявили о намерении России оказать давление на Киев.

Совбез ООН отказался рассматривать украинский закон о языке по требованию России
Фото: EPA/UPG

Совет безопасности ООН отказался рассматривать закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного.

Об этом сообщает Радио Свобода.

В начале заседания представители нескольких стран высказались против рассмотрения этого вопроса, в частности, в день инаугурации нового президента Украины, заявляя о намерении России оказать таким образом давление на Киев. В частности, против высказались представители Франции, Германии, США, Бельгии, Польши.

Во время голосования по утверждению повестки дня «за» проголосовали пять представителей, «против» - шесть, четверо - воздержались.

Напомним, это заседание инициировала Россия. 18 мая российская делегация призвала председателя Совета Безопасности ООН и просит созвать заседание из-за принятия Верховной Радой закона о языке. Спикер Постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко считает, что такими действиями Россия хочет маргинализировать Совбез ООН.

15 мая президент Петр Порошенко подписал закон об украинском языке. Ранее за него проголосовала Рада, а так же подписал Парубий.

Закон предусматривает украинизацию всех общественных сфер жизни. Украинский язык - государственный, это язык деятельности госорганов, делопроизводства и документооборота, судопроизводства, Вооруженных сил, правоохранительных органов, сферы работы и образования.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также