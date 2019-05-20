У Зеленского во время инаугурации упало президентское удостоверение
У Зеленского во время инаугурации упало президентское удостоверение
Россия отказалась от газовых переговоров "сразу после инаугурации"
Россия отказалась от газовых переговоров "сразу после инаугурации"
Зеленский заявил, что распускает Верховную Раду
Зеленский заявил, что распускает Верховную Раду
«Патриотику» не остановить: скандальное строительство на Осокорках продолжается
«Патриотику» не остановить: скандальное строительство на Осокорках продолжается
Из-за последней серии "Игры престолов" 10 млн американцев не выйдут на работу, - опрос
Из-за последней серии "Игры престолов" 10 млн американцев не выйдут на работу, - опрос
Уайлдер тяжелым нокаутом в первом раунде защитил пояс WBC и заставил задуматься Усика
Уайлдер тяжелым нокаутом в первом раунде защитил пояс WBC и заставил задуматься Усика
Присяга президента: «было весело». Но не всем
Присяга президента: «было весело». Но не всем
Официальный сайт президента Украины начали обновлять под Зеленского, убрав все новости Порошенко (обновлено)
Официальный сайт президента Украины начали обновлять под Зеленского, убрав все новости Порошенко (обновлено)
Кернес и Труханов договорились о создании совместной партии (обновлено)
Кернес и Труханов договорились о создании совместной партии (обновлено)
ГлавнаяПолитика

Зеленский призвал США усиливать санкции против России

США рассчитывают на партнерские отношения с Зеленским.

Президент Владимир Зеленский принял представителей Администрации Соединенных Штатов Америки и Конгресса США, которые прибыли в Киев для участия в официальной церемонии инаугурации главы государства.

Владимир Зеленский поблагодарил американскую сторону за лидерство в деле восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины и за помощь в продвижении внутренних реформ, сообщает на сайте президента.

Фото: president.gov.ua

«США является мощным и очень серьезным партнером для Украины, прежде всего, в преодолении агрессии России. Самостоятельно преодолеть российскую агрессию на Донбассе и в Крыму мы не сможем. Поэтому нам нужна ваша помощь. Хотел бы призвать вас, чтобы США продолжали ужесточение санкций против РФ», - сказал президент.

Также он добавил, что готов воплощать прозрачные, открытые и демократические реформы в Украине.

Фото: president.gov.ua

Кроме того, Зеленский поблагодарил Президента США Дональда Трампа за поздравления и выразил надежду на встречу в ближайшее время.

Глава государства также подчеркнул важность реализации сотрудничества в энергетической сфере и в сфере безопасности.

Министр энергетики США Рик Перри и другие должностные лица США, принявшие участие в двусторонней встрече с Зеленским, подтвердили стремление США к сотрудничеству с ним и народом Украины в поддержке евроатлантических реформ в Украине.

Об этом говорится в сообщении посольства США в Украине.

"Поздравляем Президента Зеленского с инаугурацией! Соединенные Штаты ожидают иметь с ним тесные партнерские отношения для продвижения партнерства между Украиной и США", - говорится в сообщении посольства в твиттере.

Напомним, сегодня состоялась торжественная инаугурация Владимира Зеленского. Он принес присягу и заявил о роспуске парламента.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также