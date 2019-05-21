Богдан назначен главой АП вопреки рекомендациям Волкера, - СМИ

Зеленский не прислушался к рекомендации спецпредставителя Госдепа США.

Спецпредставитель Госдепартамента США Курт Волкер настоятельно рекомендовал главе государства не назначать Андрея Богдана на должность главы Администрации президента. Об этом сообщает ZN.ua.

По словам источника издания, Волкер звонил Зеленскому с настоятельной рекомендацией не назначать Богдана на должность как человека, связанного с олигархом Игорем Коломойским.

Напомним, что Андрей Богдан назначен главой Администрации президента Украины. Ранее он был советником Зеленского по юридическим вопросам. Также Богдан является личным адвокатом бизнесмена Игоря Коломойского.

В эфире 112 Украина вечером 21 мая Богдан заявил о приостановлении своей адвокатской деятельности.

Накануне стало известно, что граждане США Игорь Фруман и Лев Парнас, которые являются клиентами личного адвоката американского президента Дональда Трампа Рудольфа Джулиани, написали заявление в правоохранительные органы Украины на Игоря Коломойского.

Ранее в интервью программе "Схемы" Коломойский рассказал о "двух аферистах" из США, которые приезжали к нему в Израиль и рассказывали, как надо общаться с Владимиром Зеленским.

Игорь Фруман и Лев Парнас требуют начать досудебное расследование в отношении возможного совершения Коломойским "преступления против жизни".

Напомним, адвокат президента США Дональда Трампа Руди Джулиани собирался прилететь в Украину для встречи с новоизбранным президентом Владимиром Зеленским. Но после того, как о визите стало известно, американские политики-демократы набросились на Джулиани с яростной критикой, и он принял решение отменить визит.