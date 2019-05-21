Богдан назначен главой АП вопреки рекомендациям Волкера, - СМИ

Спецпредставитель Госдепартамента США Курт Волкер настоятельно рекомендовал главе государства не назначать Андрея Богдана на должность главы Администрации президента. Об этом сообщает ZN.ua.
По словам источника издания, Волкер звонил Зеленскому с настоятельной рекомендацией не назначать Богдана на должность как человека, связанного с олигархом Игорем Коломойским.
Напомним, что Андрей Богдан назначен главой Администрации президента Украины. Ранее он был советником Зеленского по юридическим вопросам. Также Богдан является личным адвокатом бизнесмена Игоря Коломойского.
В эфире 112 Украина вечером 21 мая Богдан заявил о приостановлении своей адвокатской деятельности.
Накануне стало известно, что граждане США Игорь Фруман и Лев Парнас, которые являются клиентами личного адвоката американского президента Дональда Трампа Рудольфа Джулиани, написали заявление в правоохранительные органы Украины на Игоря Коломойского.
Ранее в интервью программе "Схемы" Коломойский рассказал о "двух аферистах" из США, которые приезжали к нему в Израиль и рассказывали, как надо общаться с Владимиром Зеленским.
Игорь Фруман и Лев Парнас требуют начать досудебное расследование в отношении возможного совершения Коломойским "преступления против жизни".
Напомним, адвокат президента США Дональда Трампа Руди Джулиани собирался прилететь в Украину для встречи с новоизбранным президентом Владимиром Зеленским. Но после того, как о визите стало известно, американские политики-демократы набросились на Джулиани с яростной критикой, и он принял решение отменить визит.