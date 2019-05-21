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Секретарем СНБО будет назначен экс-министр финансов Данилюк, - источник

В команде Зеленского он отвечал за международную, финансовую, экономическую и банковской деятельность.

Секретарем СНБО будет назначен экс-министр финансов Данилюк, - источник
Александр Данилюк
Фото: Макс Требухов

Секретарем Совета национальной безопасности и обороны будет назначен бывший министр финансов Александр Данилюк.

Об LB.ua этом стало известно из собственных источников.

В команде Владимира Зеленского Данилюк отвечал за международную, финансовую, экономическую и банковской деятельность.

Во время избирательной кампании Данилюк был его советником.

Указ о его назначении Данилюка секретарем СНБО на сайте президента пока не опубликован.

Напомним, после первого тура президентских выборов сообщалось, что Данилюк может возглавить Министерство иностранных дел.

Данилюк был министром финансов в 2016-2018 годах и уволился из-за ситуации в Государственной фискальной службе, где тогда был "полулегитимный и полностью управляемый" Гройсманом руководитель Мирослав Продан. Перед своей отставкой с должности Данилюк выступил в Верховной Раде с разгромной речью, обвинив государственные органы в коррупции и круговой поруке.

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