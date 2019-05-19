Порошенко уволил Турчинова с должности секретаря СНБО

Турчинов был секретарем Совбеза с декабря 2014 года.

Президент Петр Порошенко 19 мая уволил Александра Турчинова с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Об этом говорится в указе №297/2019, обнародованном на сайте администрации президента Украины вечером в воскресенье.

Турчинов подал в отставку 17 мая в связи с прекращением полномочий президента, который назначал его на должность.

Он был секретарем СНБО с декабря 2014 года.

По его инициативе были приняты поправки в закон об СНБО, которым расширена компетенция СНБО относительно принятия решения по неотложным мерам по разрешению кризисных ситуаций, угрожающих национальной безопасности Украины, а также координации и контроль деятельности органов исполнительной власти в сферах противодействия коррупции, обеспечения общественной безопасности и борьбы с преступностью.

Весной 2014 года Турчинов как председатель Верховной Рады исполнял обязанности президента Украины в период между бегством Виктора Януковича и избранием Петра Порошенко.