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Порошенко утвердил эмблему и флаг Госбюро расследований

Государственное бюро расследований начало работу 27 ноября 2018 года.

Президент Петр Порошенко утвердил эмблему и флаг Государственного бюро расследований.

Соответствующий указ №292 от 19 мая обнародован на сайте главы государства.

Согласно документу, эмблемой Государственного бюро расследований является темно-синий пятисторонний щит с серебряной каймой. В центре щита размещены серебряный удлиненный шестиугольник с параллельными боковыми сторонами, вдоль которых - удлиненные серебряные параллелограммы. В нижней части щита - надпись "ГБР" серебряными буквами.

Фото: president.gov.ua

Флагом Государственного бюро расследований является прямоугольное полотнище синего цвета с соотношением ширины к длине 2:3. В центре полотнища изображен серебряный удлиненный шестиугольник с параллельными боковыми сторонами, вдоль которых - удлиненные серебряные параллелограммы. Высота изображения шестиугольника составляет 1/2 ширины полотнища.

Стороны полотнища флага идентичны.

Фото: president.gov.ua

Напомним, Государственное бюро расследований начало работу 27 ноября 2018 года.

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