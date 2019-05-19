За экс-командующего Нацгвардии Аллерова внесли залог 4,8 млн гривен

Однако он до сих пор находится под стражей.

За бывшего главу Национальной гвардии Украины Юрия Аллерова, которого подозревают в завладении государственным имуществом, внесли залог в 4,8 миллиона гривен. Однако он до сих пор находится под стражей. Об этом сообщил адвокат подозреваемого Игорь Мороз, пишет "Громадське".

«Залог внесли, но не отпустили, делают все, чтобы держать его», - сказал адвокат.

Залог внесли в пятницу, 17 мая, после 18 часов, причиной задержки могло стать завершение рабочего дня, отмечает издание.

По словам адвоката, Аллерова должны отпустить на следующей неделе.

Напомним, 14 мая Национальное антикоррупционное бюро задержало бывшего командующего Национальной гвардией Юрия Аллерова. Его обвинили в махинациях с недвижимостью для военных: по данным НАБУ и САП, он обменял квартиры в доме в центре Киева на улице Коновальца на квартиры на окраине на Бориспольской, разница в цене составила более 81 млн гривен.

Соломенский суд взял Аллерова под стражу с правом внесения залога размером 4,8 млн гривен. В случае внесения залога он будет обязан сдать загранпаспорт и выполнить ряд других обязанностей.