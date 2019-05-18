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​Порошенко предоставил гражданство документалисту Грузинову, доценту НаУКМА Винницкому, главе АМПУ Вецкагансу

Президент раздал украинские паспорта перед сложением полномочий.

Президент Петр Порошенко предоставил гражданство документалисту, оператору Юрию Грузинову (россиянин), доценту Киево-Могилянской академии и главе секретариата Нацсовета по обеспечению качества высшего образования Михаилу Винницкому (канадец) и главе Администрации морпортов Украины Райвису Вецкагансу (латыш).

Об этом говорится на сайте главы государства.

"На последнем заседании комиссии по предоставлению гражданства, на основании обращения Государственной миграционной службы, были рекомендованы несколько лиц к принятию в гражданство Украины. На основании представления я принял решение о принятии каждого из вас в гражданство", - сказал Порошенко на встрече с новыми гражданами Украины в Администрации президента.

Фото: president.gov.ua

Напомним, что 17 мая стало известно о предоставлении гражданства двоюродной сестре политзаключенного Олега Сенцова Наталье Каплан и экс-депутату Госдумы РФ Илье Пономареву

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