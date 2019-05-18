Порошенко призвал Зеленского к 2023 году создать условия для подачи заявки на членство в ЕС и НАТО

Украина способна к 2023 году отвечать критериям для подачи заявки на членство в Европейском союзе и НАТО, а вступающий в должность президента Владимир Зеленский должен обеспечить неизменность евроатлантического курса Украины. Об этом заявил действующий президент Петр Порошенко, выступая 18 мая в Киеве на мероприятиях в честь Дня Европы, информирует его пресс-служба.

"Создайте все условия, чтобы к 2023 году Украина отвечала критериям членства в Европейском союзе, имела возможность подать заявку на полноправное членство в ЕС и подписать План действий относительно членства Украины в НАТО. Это абсолютно четкая программа, которую Украина способна выполнить", – обратился Порошенко к Зеленскому.

Порошенко порекомендовал своему преемнику "эффективно воплощать в жизнь Соглашение об ассоциации с ЕС", чтобы Украина вошла на внутренний европейский рынок.

Также уходящий президент подчеркнул важность усиления санкционного давления на Российскую Федерацию, "которая должна освободить украинскую землю, обеспечить восстановление украинского суверенитета над оккупированными территориями и... возвращение Крыма".

Ранее избранный президент Владимир Зеленский обратился к крымским татарам по случаю 75-й годовщины депортации. Он выразил убеждение, что Украине удастся освободить Крым от российской оккупации.