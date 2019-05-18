"Народный фронт" вышел из коалиции (обновлено)
"Народный фронт" вышел из коалиции (обновлено)
Украина Балкан и Македония Востока
Украина Балкан и Македония Востока
Президентство Зеленского: начнем в понедельник
Президентство Зеленского: начнем в понедельник
Задержан и.о. главы Госслужбы занятости Ярошенко
Задержан и.о. главы Госслужбы занятости Ярошенко
На инаугурацию Зеленского приедут пять президентов Европы
На инаугурацию Зеленского приедут пять президентов Европы
"Укрзализныця" в качестве эксперимента начала убирать ковры из поездов
"Укрзализныця" в качестве эксперимента начала убирать ковры из поездов
«Народный фронт» готовится выйти из коалиции, чтобы предотвратить роспуск Рады
«Народный фронт» готовится выйти из коалиции, чтобы предотвратить роспуск Рады
Окружной админсуд открыл производство о запрете на выезд из Украины для 180 чиновников
Окружной админсуд открыл производство о запрете на выезд из Украины для 180 чиновников
Андрій Садовий: «Всі «поховалися під стіл» і просто мовчали. Лише я пожертвував собою»
Андрій Садовий: «Всі «поховалися під стіл» і просто мовчали. Лише я пожертвував собою»
ГлавнаяПолитика

Подозреваемую по делу Аллерова оценщицу ​суд отпустил под залог в 1,5 млн грн

Прокуроры настаивали на аресте подозреваемой с залогом в 7 млн гривен.

Подозреваемую по делу Аллерова оценщицу ​суд отпустил под залог в 1,5 млн грн
Експерт-оценщик Алиса Гринчук, которую подозревают в содействии незаконном завладении и растрате средств для квартир нацгвардейц
Фото: Громадське

Соломенский суд Киева отпустил под залог в 1,5 миллиона гривен експерта-оценщика Алису Гринчук, подозреваемую по делу экс-главы Нацгвардии Юрия Аллерова.

Об этом сообщает Громадське.

Прокуроры САП отмечали, что оценка квартир для нацгвардейцев в 2016 году была проведена с завышением цен и незаконно, ведь на момент ее проведения женщина не имела права оценщика.

Сама подозреваемая отметила, что прокуроры извратили ее действия и не признала свою вину.

Прокуроры также заявили, что существует риск побега Гринчук, сокрытия от следствия, давления на свидетелей, уничтожения вещественных доказательств. В связи с этим они попросили суд избрать ей меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 7 млн гривен.

Адвокаты подозреваемой отмечали, что подозрение и риски необоснованны, и просили отпустить ее под личное обязательство или залог.

Напомним, еще один фигурант дела, директор компании "Укрбуд Девелопмент" Олег Майборода 17 мая вышел под залог в 2 миллиона гривен.

Напомним, 14 мая Национальное антикоррупционное бюро задержало бывшего командующего Национальной гвардией Юрия Аллерова. Его обвинили в махинациях с недвижимостью для военных: по данным НАБУ и САП, он обменял квартиры в доме в центре Киева на улице Коновальца на квартиры на окраине на Бориспольской, разница в цене составила более 81 млн гривен.

Соломенский суд взял Аллерова под стражу с правом внесения залога размером 4,8 млн гривен. В случае внесения залога он будет обязан сдать загранпаспорт и выполнить ряд других обязанностей.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы:
Новости по теме:

Читайте также