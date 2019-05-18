Подозреваемую по делу Аллерова оценщицу ​суд отпустил под залог в 1,5 млн грн

Прокуроры настаивали на аресте подозреваемой с залогом в 7 млн гривен.

Експерт-оценщик Алиса Гринчук, которую подозревают в содействии незаконном завладении и растрате средств для квартир нацгвардейц

Соломенский суд Киева отпустил под залог в 1,5 миллиона гривен експерта-оценщика Алису Гринчук, подозреваемую по делу экс-главы Нацгвардии Юрия Аллерова.

Об этом сообщает Громадське.

Прокуроры САП отмечали, что оценка квартир для нацгвардейцев в 2016 году была проведена с завышением цен и незаконно, ведь на момент ее проведения женщина не имела права оценщика.

Сама подозреваемая отметила, что прокуроры извратили ее действия и не признала свою вину.

Прокуроры также заявили, что существует риск побега Гринчук, сокрытия от следствия, давления на свидетелей, уничтожения вещественных доказательств. В связи с этим они попросили суд избрать ей меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 7 млн гривен.

Адвокаты подозреваемой отмечали, что подозрение и риски необоснованны, и просили отпустить ее под личное обязательство или залог.

Напомним, еще один фигурант дела, директор компании "Укрбуд Девелопмент" Олег Майборода 17 мая вышел под залог в 2 миллиона гривен.

Напомним, 14 мая Национальное антикоррупционное бюро задержало бывшего командующего Национальной гвардией Юрия Аллерова. Его обвинили в махинациях с недвижимостью для военных: по данным НАБУ и САП, он обменял квартиры в доме в центре Киева на улице Коновальца на квартиры на окраине на Бориспольской, разница в цене составила более 81 млн гривен.

Соломенский суд взял Аллерова под стражу с правом внесения залога размером 4,8 млн гривен. В случае внесения залога он будет обязан сдать загранпаспорт и выполнить ряд других обязанностей.