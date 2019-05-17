Порошенко уволил десять своих внештатных советников и пресс-секретаря

Президент Петр Порошенко освободил от исполнения обязанностей внештатного советника Президента Юрия Бирюкова, Лешека Бальцеровича, Марию Гайдар, Сергея Куницына, Александра Домбровского, Игоря Гринива, Александра Пасхавера, Виктора Короля, Сергея Квита и Андерса Фог Расмуссена.

Соответствующие указы президента 17 мая обнародованы на сайте главы государства.

Также президент Петр Порошенко освободил от исполнения обязанностей пресс-секретаря Святослава Цеголко.

Святослав Цеголко являлся пресс-секретарем Порошенко с 10 июня 2014 года.

Ранее сообщалось, что Порошенко освободил от исполнения обязанностей внештатного советника Президента Ростислава Павленко и Сергея Березенко, а также удовлетворил заявления на увольнение Геращенко и Луценко.

Ранее Порошенко также освободил Олега Медведева от исполнения обязанностей внештатного советника.