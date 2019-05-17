"В Украине действуют два афериста, которые рассказывают, что они близки с Джулиани".

Украинский олигарх Игорь Коломойский, который в ночь на 16 мая прилетел из Израиля в Украину, дал интервью программе "Схемы", передает Радио Свобода.

В нем, в частности, Коломойский прокомментировал заявление адвоката президента США Дональда Трампа Рудольфа Джулиани о том, что для выполнения предвыборных обещаний Зеленскому надо избавиться от людей "из прошлого".

"Он должен очиститься от прицеп из прошлого и криминальных олигархов - Игоря Коломойского и других. Тех, по поводу кого ведут расследование в Америке, тех, кто препятствует нашей прямой коммуникации с новоизбранным президентом Зеленским", - заявлял Джулиани после отмены его визита в Украину.

"Я уже сто раз говорил, что я никакое не окружение. Я сам по себе. И когда я занимался бизнесом, господин Зеленский ходил в школу. Поэтому не нужно нас связывать. Можно привязать что-то одно к другому - но я не хочу приводить какие банальные примеры", - сказал Коломойский.

"В Украине действуют два афериста, которые находятся под расследованием США. Один, кажется, Лев Парнас, а другой - Игорь - то ли Фруман, то ли Фурман. И они ходят здесь, в Украине, собирают с людей деньги, рассказывают, что они близки с господином Джулиани - и они решат с господином Луценко любой вопрос. Господин Луценко об этом даже не знает. И, я думаю, господин Джулиани тоже об этом не знает. Два "Остапы Бендеры", которые ходят между двумя странами и рассказывают всякое... И они пытаются спрогнозировать каждому из них свою PR-позицию. И мы знаем все существующие подробности и все нюансы. И в ближайшем будущем, поверьте мне, мы этих двух «субчиков» выведем на свет божий", - заявил Игорь Коломойский журналистам "Схем".

Коломойский сообщил, что Лев Парнас и Игорь Фруман приезжали к нему в Израиль и рассказывали, как надо Коломойскому общаться с Зеленским.

"Я сказал - я не имею отношения к Зеленскому. После этого они исчезли - и тут начались все эти провокации: в отношении Джулиани, окружения, "избавиться", еще какой-то бред", - добавил бизнесмен.

Как отмечают "Схемы", Лев Парнас - американский бизнесмен, который имеет отношение к благотворительной организации American Friends of Anatevka. Анатевка - сооруженный на средства еврейской общины населенный пункт Киевской области.

Игорь Фруман как бизнесмен из США также помогает собирать деньги на обустройство города для еврейских переселенцев с востока Украины. Фруман также рассказывал, что делал пожертвования в фонд избирательной кампании Дональда Трампа.