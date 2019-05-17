Кулеба: ​Украина продолжит борьбу за то, чтобы Россия не вернулась в ПАСЕ

"Мы вместе с партнерами будем тормозить их движение".

Постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба прокомментировал решение Совета Европы, которыми России даются определенные права.

Об этом он написал в Фейсбуке.

Кулеба напомнил, что в 2017 году Россия заявила, что вернется в ПАСЕ только если Ассабмлею лишат санкционных полномочий - способности самостоятельно применять санкции.

"В результате затяжных боев в апреле 2019 года ПАСЕ приняла «резолюцию Кокса», где таки согласилась разработать совместно с Комитетом министров СЕ общую санкционную процедуру. Нашим депутатам удалось лишь вставить в резолюцию поправку, новая процедура не замените имеющиеся полномочия ПАСЕ, а дополнит их. Сегодня КМСЕ принял решение, которым говорит Ассамблее: да, мы тоже готовы разрабатывать совместно такую процедуру", - отметил постпред Украины при Совете Европы.

Кулеба также подчеркнул, что Украина и еще пять стран проголосовали против этого решения."

"Пять, а не тридцать пять, потому что вокруг этого решения совпали интересы многих стран. Не все те, кто голосовал за, хотели помочь именно России - там пересечение различных интересов. Мы работали с ними, искали компромиссы, но перетянуть на свою сторону не удалось, потому что их интерес им был важен, и на выходе - такое решение", - отметил он.

Кулеба подчеркнул, что это решение не означает, что Россию вернули в ПАСЕ или отменили санкции. Однако, он назвал его позитивным для России.

Постпред Украины отметил, что намерен сделать все, чтобы не допустить возврата России в ПАСЕ.

"Далее нашим оппонентам до конца июня надо пройти долгий и сложный путь. Мы вместе с партнерами будем тормозить их движение", - пообещал Кулеба.

Напомним, с 2014 года российская делегация в ПАСЕ лишена основных полномочий. На заседании 9 октября 2018 года как и в 2017 году, ПАСЕ не стала возвращать России право голоса и отложила этот вопрос на 2019 год.

В пятницу более 30 глав МИД стран-членов Совета Европы на заседании в Хельсинки приняли решение, открывающее путь для возвращения России в ПАСЕ по чрезвычайной процедуре. В принятом решении говорится, что страны-члены организации должны иметь право участвовать на равных началах в Комитете министров и Парламентской ассамблее.

Глава украинской делегации в ПАСЕ, вице-президент Ассамблеи Владимир Арьев назвал ситуацию в Совете Европы "паскудной". Он также напомнил, что далее будут приняты два решения - на регламентном комитете Ассамблеи 3 июня и голосование на сессии 25 июня.