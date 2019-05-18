Украина создала делегацию для переговоров о свободной торговле с Британией после Brexit

Действующий президент Украины Петр Порошенко распорядился создать делегацию для переговоров между Украиной и Британией по соглашению о политическом сотрудничестве, свободной торговле и партнерстве после Brexit. Об этом говорится на сайте главы государства.

"Образовать делегацию Украины для участия в переговорах между Украиной и Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии относительно заключения Соглашения о политическом сотрудничестве, свободной торговле и партнерстве между Украиной и Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии", – говорится в распоряжении.

Всего в делегацию вошли 21 человек. Ее возглавил госсекретарь Минэкономразвития Алексей Перевезенцев.

Отметим, после выхода Соединенного Королевства из ЕС вернутся пошлины, которые действовали до Соглашения об ассоциации с ЕС.

Ранее сообщалось, что Евросовет согласовал отсрочку выхода Великобритании из союза до 31 октября 2019 года.