Коломойский заявил о намерении ближайшие 5 лет прожить в Украине

Украинский олигарх Игорь Коломойский, который в ночь на 16 мая прилетел из Израиля в Украину, в интервью программе "Схемы" заявил о намерении ближайшие 5 лет прожить в Украине.
"После двух лет добровольного изгнания Игорь Коломойский вернулся в Украину. Это произошло в ночь на 16 мая. Он прилетел из Тель-Авива в Днепр, и в тот же день под вечер прибыл в Киев", - пишет Радио Свобода.
"Я не приезжал, потому что говорил, что вдруг может произойти такое, что я не смогу уехать", - сказал Коломойский. Он заявил, что его приезд не является свидетельством того, что Петр Порошенко потерял власть.
"Я решил ближайшие пять лет прожить в Украине... Потому что я надеюсь на верховенство права в стране", - заявил бизнесмен.
По словам Коломойского, это никак не связано с его отношениями с избранным президентом Владимиром Зеленским.
"Я приехал сюда и планирую здесь находиться в связи с семейными обстоятельствами. У меня сын планирует подписать контракт с баскетбольным клубом Украины", - сказал Коломойский.
Он заверил, что не планирует посещать Администрацию президента Зеленского.
"Я планирую жить в Украине и наслаждаться жизнью в Украине. Без всяких посещений", - сказал Коломойский.
Ранее в комментарии LB.ua он пообещал вернуться в Украину после официального обнародования результатов президентских выборов, на которых победил артист Владимир Зеленский.
Также Коломойский заявлял, что намерен вернуться в Украину после инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского.
16 мая Рада назначила инаугурацию новоизбранного президента на 20 мая.