Рада назначила инаугурацию на 20 мая

Верховная Рада назначила инаугурацию избранного президента Владимира Зеленского на 20 мая.

За это проголосовали 315 народных депутатов.

"Мы приняли проект постановления 10270-2, это 20 мая, 10 часов утра, с учетом соответствующих изменений в календарный план работы Верховной Рады Украины", - объявил после этого спикер парламента Андрей Парубий.

На рассмотрении Верховной Рады было семь проектов постановлений, но проголосовать успели только три.

Первым выступал нардеп Сергей Мищенко первым представил свой проект постановления о назначении инаугурации Зеленского на 19 мая в 11:00. "Это тест на зрелость парламента, ведь инаугурации ждут миллионы украинцев... 19 число - День памяти жертв политических репрессий и поэтому именно в этот день символично привести президента к присяге", - заявил он. Однако его постановление в итоге поддержали только 207 депутатов при минимально необходимых 226.

Вторым проект постановления представил внефракционный Виктор Балога, отметивший, что также предлагает провести инаугурацию в ближайшее воскресенье, 19 числа. Но этот проект постановления поддержали 158 депутатов.

Внефракционный депутат Виталий Куприй представил два своих проекта приведении к присяге 20 и 26 мая. За первый из них - о проведении к присяге президента 20 мая - проголосовали 315 депутатов, поэтому все последующие постановления были сняты с голосования.

Напомним, что Зеленский хотел инаугурацию 19 мая, но часть депутатов настаивала на 28 мая, потому что 27 число - последний срок, когда избранный президент мог быть распустить парламент.