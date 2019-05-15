Украинский консул посетил Сущенко в российской колонии

Суд в России приговорил украиснкого журналиста к 12 годам колонии строгого режима.

Незаконно осужденного в России украинского журналиста Романа Сущенко на днях посетил в колонии в Кирово-Чепецке консул Украины в Москве Альберт Черниюк.

Об этом сообщил общественный защитник Сущенко Марк Фейгин, передает Укринформ.

"Накануне моего подзащитного Романа Сущенко посетил украинский консул Альберт Черниюк. И я также собираюсь навестить Романа в ближайшее время", - сказал Фейгин.

Напомним, Сущенко арестовали в Москве в октябре 2016 года по подозрению в шпионаже. 4 июня 2018 года Московской городской суд приговорил Романа Сущенко к 12 годам колонии строгого режима. 12 сентября Верховный суд России признал это решение законным.

Сущенко этапировали в колонию №11 в Кировской области.