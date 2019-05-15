В КС заверили, что смена главы не сорвет инаугурацию президента

Смена главы Конституционного Суда не повлияет на процедуру приведения новоизбранного президента Украины к присяге.

Об этом говорится сообщает пресс-служба КС.

"Выражая глубокую озабоченность из-за распространения информации о возможном срыве инаугурации президента Украины и ее манипулятивного использования, судьи Конституционного суда Украины ответственно заявляют, что со стороны Конституционного суда Украины не возникнет никаких препятствий в осуществлении процедуры приведения новоизбранного президента Украины к присяге в соответствии со статьей 104 Конституции Украины", - говорится в заявлении КСУ.

Напомним, что 14 мая КС выразил недоверие главе КС Шевчуку и уволил его с должности судьи. Новым главой Конституционного Суда стала Наталья Шаптала, именно она будет приводить к присяге избранного президента Владимира Зеленского.

Шевчук назвал свое увольнение антиконституционным переворотом.