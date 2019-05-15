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Яценюк: защита языка - это вопрос безопасности

Украина, по его мнению, получила один из самых демократичных в Европе законов.

Яценюк: защита языка - это вопрос безопасности
Арсений Яценюк
Фото: пресс-служба Народного фронта

Вместе с принятыми ранее квотами для языка на телевидении и радио закон о языке даст существенный толчок утверждения государственного языка в Украине. Такое мнение высказал лидер партии «Народный фронт» Арсений Яценюк.

Он напомнил, что фракция «Народный фронт» последовательно отстаивает защиту украинского языка: «Спасибо собратьям из «Народного фронта» за эту победу».

"Украина получила один из самых демократичных в Европе законов. Вместе с принятыми ранее квотами для языка на телевидении и радио он даст существенный толчок утверждения государственного языка в Украине. Защита украинского языка - вопрос не только культуры, но и безопасности», - написал Яценюк в фейсбуке после подписания языкового закона.

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