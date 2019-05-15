Порошенко надеется, что ЕС и США ужесточат санкции против России

"Путин не может поверить, что Европейский Союз может так долго сохранять единство и солидарность с Украиной".

Президент Петр Порошенко надеется, что Запад ужесточит санкции против России и благодарен за поддержку стран Евросоюза и США, которую получила Украина.

Об этом Петр Порошенко сказал в интервью изданию Politico, сообщает пресс-служба главы государства.

"Путин не может поверить, что Европейский Союз может так долго сохранять единство и солидарность с Украиной. И в этой ситуации я хочу поблагодарить Европейский Союз, особенно канцлера Меркель, французских президентов - Олланда и Макрона. Я хочу поблагодарить Дональда Туска, который играл огромную роль. Я хочу поблагодарить Жан-Клода Юнкера. Я хочу поблагодарить лидеров Европейского Союза, которые даже в этой ситуации могут достичь этих результатов, демонстрируя, что ценности Европейского Союза намного важнее, чем предложенные Путиным деньги за отмену санкций", - подчеркнул глава государства.

По его мнению, санкции были эффективными и страна-агрессор понесла значительные потери, которые ощутимо отразились на ее экономике.

"Россия потеряла 150 миллиардов долларов и 10% ВВП из-за санкций, а также десять лет развития в наиболее чувствительных секторах российской экономики", - сказал Порошенко.

Он подчеркнул, что хочет больше санкций для РФ.

"Если Россия осуществила акт агрессии в нейтральных водах Черного моря против наших военных судов, должно быть наказание, потому что это акт агрессии", - отметил Президент.

По его словам, дополнительные санкции могли бы касаться банковского сектора, вопросов товаров двойного назначения и тому подобное.