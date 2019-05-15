Климкин подтвердил возможность присутствия вице-президента США на инаугурации Зеленского
Климкин подтвердил возможность присутствия вице-президента США на инаугурации Зеленского
Еще один клуб Украинской Премьер-лиги может прекратить существование, - СМИ
Еще один клуб Украинской Премьер-лиги может прекратить существование, - СМИ
Рожкова заявила о возможности повторной национализации Приватбанка
Рожкова заявила о возможности повторной национализации Приватбанка
Конституционный суд уволил главу КСУ Станислава Шевчука
Конституционный суд уволил главу КСУ Станислава Шевчука
"Барселона" предложила "Атлетико" обменяться своими лидерами, - СМИ
"Барселона" предложила "Атлетико" обменяться своими лидерами, - СМИ
Коломойский прилетел в Украину (обновлено)
Коломойский прилетел в Украину (обновлено)
Названы победители первого полуфинала "Евровидения-2019"
Названы победители первого полуфинала "Евровидения-2019"
На должность посла США в Украине рассматриваются две кандидатуры, - Климкин
На должность посла США в Украине рассматриваются две кандидатуры, - Климкин
Надія на Вакарчука: з ким «нові обличчя» підуть у Раду
Надія на Вакарчука: з ким «нові обличчя» підуть у Раду
ГлавнаяПолитика

Порошенко надеется, что ЕС и США ужесточат санкции против России

"Путин не может поверить, что Европейский Союз может так долго сохранять единство и солидарность с Украиной".

Порошенко надеется, что ЕС и США ужесточат санкции против России
Фото: пресс-служба президента

Президент Петр Порошенко надеется, что Запад ужесточит санкции против России и благодарен за поддержку стран Евросоюза и США, которую получила Украина.

Об этом Петр Порошенко сказал в интервью изданию Politico, сообщает пресс-служба главы государства.

"Путин не может поверить, что Европейский Союз может так долго сохранять единство и солидарность с Украиной. И в этой ситуации я хочу поблагодарить Европейский Союз, особенно канцлера Меркель, французских президентов - Олланда и Макрона. Я хочу поблагодарить Дональда Туска, который играл огромную роль. Я хочу поблагодарить Жан-Клода Юнкера. Я хочу поблагодарить лидеров Европейского Союза, которые даже в этой ситуации могут достичь этих результатов, демонстрируя, что ценности Европейского Союза намного важнее, чем предложенные Путиным деньги за отмену санкций", - подчеркнул глава государства.

По его мнению, санкции были эффективными и страна-агрессор понесла значительные потери, которые ощутимо отразились на ее экономике.

"Россия потеряла 150 миллиардов долларов и 10% ВВП из-за санкций, а также десять лет развития в наиболее чувствительных секторах российской экономики", - сказал Порошенко.

Он подчеркнул, что хочет больше санкций для РФ.

"Если Россия осуществила акт агрессии в нейтральных водах Черного моря против наших военных судов, должно быть наказание, потому что это акт агрессии", - отметил Президент.

По его словам, дополнительные санкции могли бы касаться банковского сектора, вопросов товаров двойного назначения и тому подобное.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , , ,
Новости по теме:

Читайте также