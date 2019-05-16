Коломойский прилетел из Днепра в Киев

Он прибыл в аэропорт "Борисполь" в 20:00 тем же самолетом, которым прилетел в Днепр из Тель-Авива.

Бизнесмен Игорь Коломойский прилетел в Киев. Он прибыл в аэропорт "Борисполь" в 20:00 тем же самолетом условной группы "Приват" с бортовым номером UR-PRT, на котором сегодня ночью он прилетел из Тель-Авива в Днепр.

Об этом со ссылкой на журналиста "Схемы: коррупция в деталях" сообщает Радио Свобода.

Ранее сообщалось, что Коломойский вернулся в Украину. 16 мая в 2:30 из Тель-Авива в аэропорт Днепра прилетел самолет группы "Приват" с бортовым номером UR-PRT. Вместе с Коломойским, по информации редактор издания "Цензор.Нет" Юрия Бутусова, прилетели два человека - бизнесмен Тимур Миндич и народный депутат фракции "Возрождение" Андрей Шипко.

Коломойский живет в Израиле с сентября 2018 года. В комментарии LB.ua он пообещал вернуться в Украину после официального обнародования результатов президентских выборов, на которых победил артист Владимир Зеленский.

Также Коломойский заявлял, что намерен вернуться в Украину после инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского.

16 мая Рада назначила инаугурацию новоизбранного президента на 20 мая.