Климкин подтвердил возможность присутствия вице-президента США на инаугурации Зеленского
Климкин подтвердил возможность присутствия вице-президента США на инаугурации Зеленского
Названы победители первого полуфинала "Евровидения-2019"
Названы победители первого полуфинала "Евровидения-2019"
На должность посла США в Украине рассматриваются две кандидатуры, - Климкин
На должность посла США в Украине рассматриваются две кандидатуры, - Климкин
Коломойский прилетел в Украину (обновлено)
Коломойский прилетел в Украину (обновлено)
Надія на Вакарчука: з ким «нові обличчя» підуть у Раду
Надія на Вакарчука: з ким «нові обличчя» підуть у Раду
"Укрзализныця" в качестве эксперимента начала убирать ковры из поездов
"Укрзализныця" в качестве эксперимента начала убирать ковры из поездов
Суд признал недостоверной информацию Саакашвили об иностранном гражданстве Авакова
Суд признал недостоверной информацию Саакашвили об иностранном гражданстве Авакова
Рада назначила инаугурацию на 20 мая
Рада назначила инаугурацию на 20 мая
Операція Джуліані: «українські карти» в американській політиці
Операція Джуліані: «українські карти» в американській політиці
ГлавнаяПолитика

Коломойский прилетел из Днепра в Киев

Он прибыл в аэропорт "Борисполь" в 20:00 тем же самолетом, которым прилетел в Днепр из Тель-Авива.

Коломойский прилетел из Днепра в Киев
Фото: Макс Левин

Бизнесмен Игорь Коломойский прилетел в Киев. Он прибыл в аэропорт "Борисполь" в 20:00 тем же самолетом условной группы "Приват" с бортовым номером UR-PRT, на котором сегодня ночью он прилетел из Тель-Авива в Днепр.

Об этом со ссылкой на журналиста "Схемы: коррупция в деталях" сообщает Радио Свобода.

Ранее сообщалось, что Коломойский вернулся в Украину. 16 мая в 2:30 из Тель-Авива в аэропорт Днепра прилетел самолет группы "Приват" с бортовым номером UR-PRT. Вместе с Коломойским, по информации редактор издания "Цензор.Нет" Юрия Бутусова, прилетели два человека - бизнесмен Тимур Миндич и народный депутат фракции "Возрождение" Андрей Шипко.

Коломойский живет в Израиле с сентября 2018 года. В комментарии LB.ua он пообещал вернуться в Украину после официального обнародования результатов президентских выборов, на которых победил артист Владимир Зеленский.

Также Коломойский заявлял, что намерен вернуться в Украину после инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского.

16 мая Рада назначила инаугурацию новоизбранного президента на 20 мая.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы:
Новости по теме:

Читайте также