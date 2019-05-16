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Окружной админсуд Киева отказался обязать Демчину подать декларации

Первый замглавы СБУ не подавал декларации за 2015-2018 годы.

Окружной админсуд Киева отказался обязать Демчину подать декларации
Павел Демчина
Фото: Факти - ICTV

Окружной административный суд Киева отказал общественной организации "Центр противодействия коррупции" в удовлетворении иска к первому заместителю главы Службы безопасности Украины Павлу Демчине относительно непредоставления им деклараций.

Об этом сообщила пресс-служба суда.

"Суд принял такое решение ввиду того, что Павел Демчина действовал в рамках действующего законодательства, в частности, в соответствии с положениями порядка представления деклараций должностными лицами СБУ", - сказано в сообщении.

ЦПК просил суд признать бездействие Демчины в непредставлении им деклараций в течение 2016-2018 годов, а также обязать его подать декларации за 2015, 2016, 2017, 2018 годы.

Полный текст решения будет опубликован в течение 10 дней со дня принятия решения.

Напомним, в марте 2017 года журналисткий проект "Слидство.Инфо" сообщил, что Демчина официально проживает в ведомственном общежитии СБУ, хотя его жена Ольга Воловчук живет в роскошном загородном имении и обладает элитными автомобилями. "Схемы" опубликовали расследование, в котором говорилось, что Демчина, находясь под следствием НАБУ, приобрел внедорожник Range Rover Sport стоимостью более 30 000 долларов.

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