Суд освободил из-под стражи гендиректора "Укрбуда"

Адвокаты утверждают, что Олегу Майбороде не вручили представление об избрании меры пресечения.

Шевченковский суд Киева признал незаконным задержание детективами Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) генерального директора компании ООО "Укрбуд Девелопмент", входящего в строительную корпорацию "Укрбуд", Олега Майбороды и освободил его из-под стражи.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-службу корпорации "Укрбуд".

"Двое суток удерживая задержанного, детективы не вручали ему представление об избрании меры пресечения, а само задержание было незаконным. Кроме того, они пытались препятствовать работе суда, который рассматривал дело о незаконном задержании, заявляя немотивированный отвод судьи. Адвокаты уверены, что это было сделано с целью затягивания процесса и незаконного содержания лица под стражей", - говорится в сообщении.

Напомним, Майборода был задержан НАБУ 14 мая в рамках расследования злоупотреблений командующего Национальной гвардии Юрия Аллерова при строительстве жилья для военных.

В тот же день в Нацгвардии и "Укрбуде" провели обыски.