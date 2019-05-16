Закон об украинском языке собираются обжаловать через суд

Юрий Бойко и Александр Вилкул уже собрали необходимое количество подписей для этого.

Партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" собирается оспорить закон об украинском языке в Конституционном суде Украины. Об этом заявил лидер партии Юрий Бойко, передает пресс-центр партии.

"Этот антиконституционный, антигуманный и противоречащий всем международным правовым нормам закон недолго будет портить жизнь людям. Мы готовим обращение в Конституционный суд на предмет рассмотрения закона о языке как противоречащего Конституции Украины и международному праву. А на предстоящих выборах нашей ключевой задачей станут и отмена этого закона, и пересмотр всех репрессивных актов, которые за пять лет наплодил режим Порошенко", – сказал Бойко.

Депутат парламентской оппозиции Александр Вилкул также заявил, что уже собраны 45 необходимых подписей для подачи обжалования закона в Конституционном Суде.

Вилкул подчеркнул, что в соответствии со статьей 10 Конституции Украины государство обеспечивает свободное развитие, использование и защиту русского языка и языков национальных меньшинств. Принятый 25 апреля языковой закон прямо противоречит этой норме, - добавил нардеп.

Напомним, закон о государственном языке уже опубликован в официальном парламентском издании "Голос Украины". Это значит, что закон вступит в силу 16 июля 2019 года, кроме трех прописанных в нем пунктов.

Закон предусматривает украинизацию всех общественных сфер жизни. Украинский язык - государственный, это язык деятельности госорганов, делопроизводства и документооборота, судопроизводства, Вооруженных сил, правоохранительных органов, сферы работы и образования.

На личную жизнь действие закона не распространяется.