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Суд признал недостоверной информацию Саакашвили об иностранном гражданстве Авакова

Сакашвили обязан опровергнуть ее тем же способом, что и распространил.

Суд признал недостоверной информацию Саакашвили об иностранном гражданстве Авакова
Фото: Макс Левин

Днепровский районный суд г. Киева своим решением признал недостоверной информацию, озвученную Михаилом Саакашвили в прямом эфире телеканала ZIK, о том, что министр внутренних дел Арсен Аваков "имеет иностранное гражданство".

Об этом говорится в решении суда, датированном 15 мая.

"Признать недостоверной и такой, которая порочит честь, гордость и деловую репутацию Авакова Арсена Борисовича, информацию, распространенную Саакашвили Михаилом Николозовичем 10 мая 2017 года в прямом эфире телеканала ZIK - а именно: "Аваков имеет иностранное гражданство".

При этом суд обязал Саакашвили опровергнуть данную информацию тем же способом, каким она была распространена.

"Обязать Саакашвили Михаила Николозовича, Общество с ограниченной ответственностью "Телерадиокомпания Мост ТВ" и Общество с ограниченной ответственностью "телерадиокомпания Новые Коммуникации" опровергнуть недостоверную информацию, а именно: "Аваков имеет иностранное гражданство", которая была распространена 10 мая 2017 года тем же способом, которым ими была распространена недостоверная информация, а именно: сообщить в прямом эфире телеканала ZIK", - говорится в решении суда.

Также Саакашвили должен уплатить судебный сбор в размере 640 гривен.

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