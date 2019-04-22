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Игорь Коломойский рассказал, когда именно вернётся в Украину

Олигарх подождет официальных результатов выборов.

Игорь Коломойский рассказал, когда именно вернётся в Украину
Фото: Макс Левин

Олигарх Игорь Коломойский рассказал, когда именно вернётся в Украину.

"Да, я вернусь в страну обязательно, но не раньше официального обнародования результатов президентских выборов", - сказал Коломойский LB.ua, эксклюзивно комментируя информацию о своём скором возвращении.

Ранее сегодня в социальной сети Фейсбук появилась информация о якобы прибытии Коломойского в Украину уже 24 апреля. Авторы "мероприятия" заявили о прибытии Коломойского в 10 утра в "Борисполь", чтобы "отпраздновать конец эпохи бедности, жадности и нищенствования".

Информация о прилете Коломойского не подтвердилась.

Напомним, по данным обработки электронных протоколов ЦИК во втором туре выборов Президента Украины побеждает актер Владимир Зеленский, которого называют ставленником Коломойского.

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