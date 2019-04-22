У Зеленского заявили, что сейчас "нет возможности" закончить войну на Донбассе
У Зеленского заявили, что сейчас "нет возможности" закончить войну на Донбассе
Штаб Порошенка: сльози, овації і «зрада» Заходу
Штаб Порошенка: сльози, овації і «зрада» Заходу
Команда Зеленского за сутки отказалась от предвыборных обещаний, - Геращенко
Команда Зеленского за сутки отказалась от предвыборных обещаний, - Геращенко
Вечер победителя: что пообещал и чего не сказал Владимир Зеленский
Вечер победителя: что пообещал и чего не сказал Владимир Зеленский
Экзит-поллы: Зеленский выиграл выборы президента Украины с огромным отрывом
Экзит-поллы: Зеленский выиграл выборы президента Украины с огромным отрывом
Губернаторы начали подавать в отставку в связи с победой Зеленского
Губернаторы начали подавать в отставку в связи с победой Зеленского
Игорь Коломойский рассказал, когда именно вернётся в Украину
Игорь Коломойский рассказал, когда именно вернётся в Украину
В Украине завершился второй тур президентских выборов (обновляется)
В Украине завершился второй тур президентских выборов (обновляется)
Окружной админсуд Киева приостановил приказ Минкультуры о переименовании УПЦ МП
Окружной админсуд Киева приостановил приказ Минкультуры о переименовании УПЦ МП
ГлавнаяПолитика

Ляшко послал Вилкула в Россию из-за языкового вопроса

Депутаты повздорили из-за закона о языке.

Ляшко послал Вилкула в Россию из-за языкового вопроса
Фото: Віра Курико

Народный депутат, лидер Радикальной партии Олег Ляшко сегодня на согласительном совете фракций в парламенте послал представителя "Оппоблока" Александра Вилкула в Россию. Перепалку депутатов остановил спикер Андрей Парубий.

В ходе заседания Ляшко и Вилкул устроили словесную перепалку из-за языкового вопроса. Вилкул принялся критиковать законопроект, который Рада рассматривает уже четвертую пленарную неделю. За государственный язык вступился Ляшко.

"Если тебе не нравится говорить на украинском языке, - чемодан, вокзал, знаешь куда. Вам мешает мова? Это вы мне мешаете, и украинцам мешаете", - сказал Ляшко. Участники заседания встретили это заявление аплодисментами.

Напомним, на этой неделе Верховная Рада продолжит рассматривать языковой законопроект, нормирующий сферы использования государственного языка. Парламент рассматривает более 2000 поправок к законопроекту уже три пленарные недели, при этом ни одна из поправок так и не была принята: на заседаниях в зале отсутствует кворум депутатов.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также