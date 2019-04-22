Погранслужба: у Саакашвили нет законных оснований для въезда в Украину

Государственная пограничная служба Украины заявила, что бывший глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили, заявивший о намерении приехать в Украину, не имеет оснований для законного въезда в Украину.

"Данное лицо в сентябре 2017 года незаконно пересекло государственную границу из Польши в Украину, что подтверждается решениями местного и апелляционного судов. В связи с совершенным правонарушением в отношении этого лица существует ограничение во въезде в Украину сроком до 2021 года", - говорится на сайте ГПСУ.

Саакашвили накануне заявил, что уже купил билет на самолет в Украину и обратился к силовикам с просьбой отменить запрет на въезд в Украину.

В обращении к главе СБУ Василию Грицаку, министру внутренних дел Арсену Авакову и главе ГПСУ Петру Цигикалу, датированном 22 апреля, говорится, что "политическая ситуация в стране изменилась".

"Обращаюсь к вам с призывом отменить запрет на мой въезд в страну, предоставив мне возможность вернуться домой в Киев и продолжить свою деятельность на территории Украины", - сказано в нем.

Напомним, украинское гражданство Саакашвили было прекращено летом 2017 года. Это было сделано на основании того, что он подал недостоверную информацию при оформлении паспорта.

Спустя полгода он был задержан в одном из ресторанов в центре Киева недалеко от офиса своей партии "Рух новых сил", после чего доставлен в аэропорт "Борисполь" и отправлен на самолете в Польшу. Сейчас Саакашвили находится в Нидерландах.