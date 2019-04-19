Госпогранслужба усилила контроль на пропускных пунктах на Донбассе

Накануне второго тура президентских выборов Госпогранслужба усилила меры безопасности в пунктах пропуска на Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Чтобы сократить время на прохождение контрольных процедур, запланировано усиление службы дополнительными пограничными нарядами по проверке паспортных документов и осмотра транспортных средств, в том числе предусмотрено применение мобильных комплексов пограничного контроля с дополнительными рабочими местами на базе микроавтобусов во всех КПВВ", - сказано в сообщении.

Для эффективного реагирования на возможные провокации пророссийских боевиков на КПВВ добавлены мобильные подразделения и кинологические группы со специальными служебными собаками для предотвращения перемещения через линию разграничения оружия и взрывчатки.

Также пограничники сообщают об усиленных мерах контроля, чтобы на подконтрольную Украине территорию не попали "лица, которые могут участвовать в дестабилизирующих мероприятиях".

Напомним, выборы президента Украины пройдут уже в это воскресенье, 21 апреля.