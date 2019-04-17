Национальная полиция сократит количество правоохранителей на втором туре выборов

На охрану порядка в день голосования выйдут почти вдвое меньше правоохранителей по сравнению с первым туром.

Охрану общественного порядка во время голосования во втором туре президентских выборов будут обеспечивать 72,4 тыс. полицейских. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции.

По словам заместителя председателя Нацполиции Александра Фацевича, в охране окружных и участковых избирательных комиссий будут задействованы более 50 тыс. полицейских, к обеспечению правопорядка на улицах привлекут около 11 тыс. правоохранителей, остальные полицейские будут работать в составе следственно-оперативных групп, в взрывотехнических подразделениях и будут находиться в резерве.

Полиция переходит на усиленный режим несения службы в связи со вторым туром выборов с 18 апреля.

Накануне первого тура выборов полиция вывела на несение службы около 134 тыс. сотрудников.

По данным Министерства внутренних дел, с начала предвыборной кампании - с декабря 2018 года - в полицию поступило 8,8 тыс. сообщений о нарушениях, открыто 378 уголовных производств и составлено 763 протокола.