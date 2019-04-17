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Россия переместила еще одну батальонную группу к украинской границе

С начала марта таких групп вблизи границы стало уже 29.

Россия переместила еще одну батальонную группу к украинской границе
Фото: www.facebook.com/yatsenyuk.arseniy

Россия переместила дополнительную батальонно-тактическую группу военных к границе Украины после первого тура выборов Президента. Об этом сегодня сообщил министр обороны Украины Степан Полторак.

По его словам, РФ увеличивает количество военных вдоль границы с Украиной. Перемещение БТГ произошло после проведения первого тура выборов Президента Украины.

Полторак отметил, что российско-оккупационные войска на Донбассе изменили тактику действий: они перешли к активному использованию запрещенного минскими договоренностями вооружения и активизировали диверсионно-разведывательные группы.

Напомним, ранее на этой неделе, Объединенные силы провели учения по противовоздушной обороне в ответ на проведение Россией учений ударной авиации около украинской границы.

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Источник: "Украинские новости"
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